Incidente mortale con il quad in val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Incidente mortale con un quad ieri sera in val Badia. Il conducente, per cause ancora da chiarire, nel paese di Colfosco ha perso il controllo del veicolo e successivamente si è ribaltato. Il 42enne di Corvara è stato affidato alle cure del medico dïurgenza ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale, dove però purtroppo ha cessato di vivere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la Croce bianca e l'Aiut Alpin. (ANSA).