Elezioni: Svp, noi da soli al voto per difendere l'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - "Mentre i partiti a Roma hanno dato tutt'altro che una buona immagine della politica e hanno anteposto i propri interessi a quelli del Paese, dobbiamo andare per la nostra strada e fare un'offerta di forte rappresentanza per l'autonomia dell'Alto Adige". Lo dice all'ANSA il segretario della Svp Philipp Achammer. Il partito si presenterà al voto con ogni probabilità 'blockfrei', ovvero senza apparentamenti.

Achammer spiega la scelta con il fatto che "un partito, che si è più volte dimostrato nazionalista e molto critico nei confronti dell'autonomia, mira al potere". La direzione della Svp è stata convocata per lunedì prossimo. (ANSA).