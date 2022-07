Covid: un decesso e 686 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - Si registra un decesso per Covid-19 in Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo, vaccinato, di circa 80 anni, venuto a mancare in ospedale dove era curato anche per altre patologie. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi contagi sono invece 686, di cui 681 individuati con i tamponi antigenici (su 2.950 test effettuati) e cinque con i tamponi molecolari (su 87 test).

I pazienti i ricoverati sono 87, di cui tre in rianimazione.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.235.720 (ANSA).