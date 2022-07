Frati Assisi, San Francesco sia ispirazione per don Maffeis

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - "Abbiamo appreso con gioia la nomina di don Ivan Maffeis ad arcivescovo di Perugia. La sua presenza, il suo stile e il suo operato, fino ad alcuni anni fa presso la Conferenza Episcopale Italiana in qualità anche di sottosegretario e più recentemente nel ministero pastorale a Rovereto in Trentino, ne hanno rivelato le qualità, le competenze e lo zelo pastorale, nonché lo spiccato spirito di discernimento, mediazione e collaborazione". e' quanto ha affermato il custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, fra Marco Moroni.

"In questo tempo della Chiesa, radunata da papa Francesco in sinodo per camminare sempre più e meglio come un unico corpo, composto da molte membra, ciascuna delle quali è un dono unico per il bene di tutti - ha aggiunto - siamo certi che don Ivan Maffeis saprà raccogliere il testimone del cardinale Gualtiero Bassetti (che salutiamo e ringraziamo ancora una volta per l'indefesso impegno pastorale a favore di tutti, in particolare dei più poveri), per proseguire, in ascolto dello Spirito santo e in piena comunione con il santo padre Francesco, ad accompagnare questa porzione del popolo di Dio che è la Chiesa in Perugia.

Di cuore gli auguriamo di essere vescovo dal cuore di Cristo buon Pastore, sempre disposto cioè a fare il primo passo nelle relazioni, anche quando a volte diventano difficili: la sua gioia più grande - come dice Gesù nel Vangelo - sia così proprio l'esperienza di poter portare sulle spalle e avere particolare cura di chi si è smarrito o ai margini della comunità ecclesiale e della società".

"San Francesco d'Assisi, fratello di ogni uomo e ogni donna - ha detto ancora fra Moroni - sia per don Ivan fonte di ispirazione in uno stile pastorale marcato per l'accoglienza e l'ascolto.

Da parte nostra, assicuriamo la preghiera presso la tomba di san Francesco affinché sia tanta la luce e la forza dallo Spirito santo". (ANSA).