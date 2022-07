Marmolada: Fugatti, siamo in attesa delle analisi del Ris

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - "Sui numeri non ci sono novità rispetto a ieri: il Ris di Parma sta lavorando con impegno su tutto il materiale di cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro analisi". Lo ha detto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in riferimento al lavoro dei identificazione delle vittime del disastro della Marmolada.

I risultati delle comparazioni tra i profili genetici dei resti sono attesi per la giornata di domani. "È in corso un'importante attività dei militari del reparto dei investigazione scientifica, che hanno eseguito il campionamento genetico dei resti rinvenuti sulla scena della tragedia e ora procedono nella comparazione dei profili genetici con i famigliari che reclamano l'assenza di un proprio caro. Contiamo di ottenere i risultati al più presto, nella giornata di domani", ha specificato il tenente colonnello Michele Capurso, del comando provinciale dei carabinieri di Trento.

Le ricerche sul campo da parte della squadra interforze, a quanto precisato da Fugatti, proseguiranno anche domani e nei prossimi giorni, al pari di quelle con i droni. (ANSA).