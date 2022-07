Tunnel Brennero: Kompatscher, progetto veramente europeo

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - Il tunnel di base del Brennero è "un progetto veramente europeo". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, a margine del "primo colpo di piccone" per il tratto Sillschlucht-Pfons, il più lungo del tracciato del Bbt in Tirolo.

Assieme al coodinatore Ue del Corridoio Scan-Med, Pat Cox, alla ministra austriaca per la tutela del clima, ambiente, energia, mobilità, innovazione e tecnologia, Leonore Gewessler, al capitano del Tirolo, Günther Platter, al vicepresidente della Provincia di Bolzano, Daniel Alfreider, alla vicepresidentessa del Tirolo, Ingrid Felipe, il presidente altoatesino ha preso parte ai festeggiamenti per l'inizio dei lavori su questo tratto del tunnel.

Questi lavori, ha detto ancora Kompatscher, sono "un passo molto importante per la realizzazione" del tunnel con il quale "vengono superati i confini. Vengono riuniti i Paesi, ma soprattutto le popolazioni. Come presidente altoatesino è anche importante per me sottolineare che il confine creato dopo la prima Guerra mondiale sta diventando sempre più permeabile, sempre più superato".

"Procedono anche i lavori delle tratte d'accesso", ha aggiunto il presidente della giunta provinciale ricordando che sono già iniziati i lavori della tratta d'accesso a Ponte Gardena-Fortezza, mentre anche i progetti per la circonvallazione di Bolzano stanno facendo progressi. (ANSA).