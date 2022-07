Investimento mortale in via Milano a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - Investimento mortale la scorsa notte in via Milano a Bolzano. Verso le 23.30 un 66enne era sceso in strada per buttare la spazzatura, quando è stato travolto da una Fiat Panda, guidata da un 46enne. Il ferito è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano, dove è morto poco dopo il ricovero. La vettura è stata posta sotto sequestro. (ANSA).