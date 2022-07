Covid: vaccini, in Alto Adige somministrate 1.111.111 dosi

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - Presso il Centro vaccinale di Bressanone, la direttrice del comprensorio sanitario, Christine Zelger, il medico vaccinatore Walther Dietl e la coordinatrice Irene Egger, hanno consegnato a Herbert Senoner, 82enne di Bressanone, il certificato di vaccinazione numero 1.111.111. La cifra si riferisce al conteggio delle vaccinazioni contro il Covid eseguite in Alto Adige.

Ieri, Peter Auer e il team del centro operativo per le vaccinazioni Covid in Alto Adige, avevano già predisposto il certificato visto che le vaccinazioni eseguite fino a quel momento avevano toccato quota 1.110.993. E infatti, grazie alle vaccinazioni erogate oggi sia presso la nuova clinica di Bolzano che all'ospedale di Bressanone, è stata raggiunta la cifra indicata.

Alla data di ieri, in Alto Adige erano stati somministrati oltre 695.000 vaccini Pfizer/Biontech, quasi 281.500 Moderna, oltre 106.000 AstraZeneca, oltre 13.000 Johnson&Johnson, quasi 15.000 vaccinazioni con Pfizer pediatrico e quasi 650 con Novovax. Attualmente vengono somministrate soprattutto le quarte dosi di vaccino, vale a dire i secondi richiami, ma occasionalmente vengono somministrate anche le prime vaccinazioni.

Per l'autunno si sta lavorando ad una campagna vaccinale che permetta di somministrare il richiamo a tutti e tutte coloro che saranno disposti a farsi vaccinare. La maratone vaccinale si svolgerà presumibilmente nell'arco di uno o due fine settimana.

(ANSA).