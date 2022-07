Marmolada: dispersi salgono a 19, reclamati da famiglie

(ANSA) - CANAZEI, 04 LUG - Da quanto si apprende dagli inquirenti sono fino ad ora 19 le persone che sono state in qualche modo 'reclamate' come assenti in seguito al disastro in Marmolada e dunque salgono a 19 i dispersi. I morti potrebbero essere dunque più del doppio dei sei accertati.

Sono in corso accertamenti e verifiche sulle targhe di vetture italiane e straniere ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia. (ANSA).