Incidente sull'A22 a Bressanone, morto automobilista tedesco

(ANSA) - BOLZANO, 02 LUG - Un automobilista tedesco è deceduto a seguito di un violento scontro con un mezzo pesante sull'Autostrada del Brennero-A22, all'altezza di Bressanone (Alto Adige). Dalle prime ricostruzioni, l'Audi Q7 guidata dall'uomo si è scontrata, poco prima delle 16.30, contro un tir in sosta all'ingresso dell'area di servizio di Plose Est, in direzione nord. L'uomo è deceduto sul posto, mentre la donna che viaggiava con lui è stata ricoverata all'ospedale di Bressanone in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori di soccorso e gli agenti della polizia stradale, a cui sono affidati i rilievi. (ANSA).