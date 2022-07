Tennis: Wimbledon; Insner battuto, Sinner negli ottavi

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Jannik Sinner accede per la prima volta agli ottavi del torneo di Wimbledon grazie al successo sullo statunitense John Isner, in tre set: 6-4, 7-6(7/4), 6-3 in 2 ore e 20' di gioco. Prossimo avversario di Sinner sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha eliminato il tedesco Oscar Otte.

