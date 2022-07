Siccità: Tonina,presto condivisione su acqua per lago d'Idro

(ANSA) - TRENTO, 01 LUG - "Abbiamo inviato una lettera al Ministero della transizione ecologica, alla Regione Lombardia, a Terna e a Hydro Dolomiti per il rilascio di cinque milioni di metri cubi di acqua dai serbatoi di malga Bissina e malga Boazzo nel lago d'Idro. Con il via libera da parte di Terna diventa tutto più facile: ci aspettiamo di trovare la condivisione entro la prossima settimana". Lo ha detto all'ANSA il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina.

"Se avessimo rilasciato l'acqua a maggio, come richiesto da alcuni territori, ci saremmo trovati ora in una situazione ancora più grave. Invece, grazie alle riserve esistenti, possiamo esprimere la nostra solidarietà alle altre Regioni.

Ricordo che abbiamo già rilasciato oltre 30 milioni di metri cubi d'acqua a favore del Veneto", ha aggiunto Tonina, che ha anche chiesto al Governo investimenti anche in pianura per bacini di accumulo e sistemi di riduzione della dispersione d'acqua in agricoltura.

La conferenza di servizi per il rilascio dell'acqua nel fiume Chiese è prevista per il prossimo 5 luglio. (ANSA).