Passeggiata spaziale per Cristoforetti, con russo Artemyev

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea ad affrontare una passeggiata spaziale. Lo indica la programmazione della Nasa, secondo la quale l'attività extraveicolare (Eva) dell'astronauta italiana dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) è prevista il 21 luglio alle 16.00 italiane. Con lei sarà il collega russo Oleg Artemyev. La durata prevista è fino a 7 ore.

L'Agenzia Spaziale Europa (Esa) rende noto che l'astronauta e il collega Artemyev, dell'agenzia spaziale russa Roscosmos il 21 luglio lavoreranno all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale per completare le operazioni nella camera di compensazione del modulo russo Nauka (o Mlm, Multipurpose Laboratory Module), agganciato alla Stazione Spaziale nel luglio 2021per servire sia come laboratorio, sia come punto di attracco delle navette. Nella passeggiata spaziale è anche previsto il rilascio in orbita di 10 nanosatelliti. (ANSA).