In val di Fassa controlli della polizia in e-bike

(ANSA) - TRENTO, 01 LUG - Il questore di Trento, Alberto Francini, e il procurador del Comun General de Fascia, in rappresentanza delle amministrazioni comunali della val di Fassa, Giuseppe Detomas, assieme ai rappresentanti dell'Apt locale, hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la sorveglianza dei territori di montagna, lungo i sentieri, e nel contesto di rifugi e impianti di risalita dolomitici durante la stagione estiva. L'accordo - informa una nota - è stato sottoscritto presso la sede del Centro di addestramento alpino della Polizia di Stato di Moena.

In base all'accordo, la Questura di Trento si occuperà di assicurare un servizio di controllo del territorio avvalendosi di personale in possesso di qualifiche specifiche per l'intervento in montagna, proveniente dal Centro di addestramento alpino di Moena. Per favorire gli spostamenti, ove possibile, verranno prevalentemente utilizzate biciclette e-bike con colori istituzionali. (ANSA).