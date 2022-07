Covid: 550 nuovi casi in Trentino, 46 i pazienti ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 01 LUG - Nessun decesso per il Covid-19 in Trentino: lo conferma il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che registra 550 nuovi casi: 3 positivi al molecolare (su 78 test effettuati) e 547 all'antigenico (su 2.066 test effettuati). I molecolari poi confermano 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 46, (-2) di cui 1 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 10 dimissioni. I casi attivi sono 250 in più, per un totale di 4.197. I guariti sono 296 in più e salgono a 169.518 da inizio pandemia. I vaccini somministrati sono 1.226.987, di cui 428.436 seconde dosi e 347.861 terze dosi.