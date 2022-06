Muore sotto albero in Alto Adige, trovato dopo ore

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Un 53enne di Latzfons, in Alto Adige, è morto durante lavori nel suo bosco, ma la salma è stata trovata solo dopo ore. L'allarme è stato lanciato da un amico alle 21.30. Ha detto ai carabinieri che il suo amico era andato nel bosco a fare legna per l'inverno e non aveva fatto ritorno a casa. Sono così scattate le ricerche dei militari con alcuni abitanti del luogo. Verso le 23 il corpo, ormai senza vita, di J.P. è stato trovato sotto un albero. L'uomo, con ogni probabilità, è stato travolto dall'albero che lui stesso stava abbattendo. (ANSA).