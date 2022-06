Continuano le ricerche di Michael nel lago di Monticolo

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - Continuano le ricerche nel lago grande di Monticolo del ragazzo disperso da domenica. Il 19enne Michael Hafner, che stava prendendo il sole su uno stand-up-paddle insieme ad un amico, si presume si sia tuffato e che non sia riemerso per un malore. L'amico che stava dormendo sulla tavola, al risveglio non l'ha più trovato. Dato l'allarme, poco dopo sono partite le ricerche del giovane di Andriano. Il giovane viene cercato nel lago da un gruppo di sommozzatori, ma anche ai bordi del lago.

La ricerca del disperso continua anche oggi, ma non è semplice, visto che in alcuni punti il lago è profondo undici metri. Ieri alle ricerche hanno partecipato 100 persone. Ormai le speranze di trovare Michael ancora vivo sono ridotte. (ANSA).