Covid: in Trentino 46 ricoverati e 130 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 27 GIU - Nessun decesso per Covid in Trentino (dopo i due di ieri), mentre i nuovi casi positivi sono 130. Di questi, 1 è stato rilevato al molecolare (su 45 test effettuati) e 129 all'antigenico (su 536 test effettuati). I molecolari poi confermano 0 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 46 (+4) nessuno in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 0 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.226.103, di cui 428.402 seconde dosi e 347.036 terze dosi.

