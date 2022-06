Covid: 422 nuovi casi positivi in due giorni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - Negli ultimi due giorni, i laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato 422 nuovi casi positivi al Covid-19 (269 sabato e 153 ieri). In totale, 34 infezioni sono state rilevate sulla base di 309 tamponi pcr e 389 sulla base di 1.536 test antigenici.

È ancora in crescita l'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti che ha raggiunto quota 521 (25 in più rispetto a due giorni fa).

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 79 (18 in più rispetto al bollettino diffuso sabato 25 giugno), ed uno in terapia intensiva.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.333 (119 in meno rispetto ai dati di sabato scorso). Le persone dichiarate guarite negli ultimi due giorni sono state 541. (ANSA).