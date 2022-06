Bambino di 4 anni investito da un Suv a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - Un bambino di 4 anni è stato investito in Alto Adige da un Suv ed è stato trasportato in ospedale con ferite di media gravità. L'incidente è avvenuto verso le 20 in corso Rosmini a Bolzano. Sul posto la Croce Bianca con il personale di soccorso, che ha prestato le prime cure al piccolo e poi lo ha trasportato in ambulanza al San Maurizio, e la polizia locale, che sta vagliando la dinamica dell'investimento. (ANSA).