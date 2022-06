Nella notte incendiate tre torri telefoniche in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 GIU - Tre diversi incendi su altrettante antenne telefoniche in Trentino nella notte. I roghi, di probabile origine dolosa, sono stati appiccati nella zona di Arco, in via Gobbi nella frazione Romarzollo, in viale Rovereto e in via Cavallo, nella frazione San Giorgio.

Sul posto - precisano i vigili del fuoco di Arco sui canali social - i carabinieri ed un ufficiale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per le indagini del caso. In supporto i vigili del fuoco di Arco, Riva del Garda, Dro e Mori. (ANSA).