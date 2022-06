Covid: 416 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 331 tamponi PCR e registrato 25 nuovi casi positivi. Inoltre 391 test antigenici dei 1.646 eseguiti ieri sono risultati positivi.

Sono 50 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e un paziente si trova nel reparto di terapia intensiva. Non sono stati segnalati nuovi decessi. Le persone in quarantena sono 3.338 (+158).

L'Azienda sanitaria comunica inoltre che negli ultimi sette giorni, alle persone residenti in Alto Adige, sono state somministrate 541 dosi di vaccino. Di queste, 26 erano prime dosi, 35 seconde dosi, 264 terze e 216 quarte dosi. Il tasso di copertura vaccinale della popolazione altoatesina residente e vaccinabile, vale a dire dai cinque anni in su, è ora del 78,80% (situazione al 23 giugno 2022).

E' possibile prenotare le vaccinazioni sul sito https://sanibook.sabes.it/ o telefonicamente (lun-ven) dalle 8:00 alle 16:00 tramite il Centro Unico di Prenotazione Provinciale (CUPP) - tel. 0471 100100. Si raccomanda di optare per la prenotazione online, dove è possibile prenotare fino al giorno antecedente. Qualora invece si desideri fissare un appuntamento al mattino per il pomeriggio, ciò può essere fatto solamente per telefono, così l'Azienda sanitaria. (ANSA).