Anziana muore nelle acque del lago a Caldonazzo, in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 GIU - Una donna di Trento del 1936 è morta nelle acque del lago di Caldonazzo, in Trentino, probabilmente a causa di un malore. La donna, secondo quanto si apprende dai carabinieri di Pergine Valsugana, che sono intervenuti sul posto, stava nuotando a circa una trentina di metri dalla riva quando è stata vista agitarsi e muovere le braccia da due persone in canoa che hanno provato a salvarla.

L'anziana è stata portata a riva ma, malgrado l'intervento del personale sanitario, non c'è stato nulla da fare. (ANSA).