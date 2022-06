Si rovescia catamarano a Nago-Torbole, in salvo diportista

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - I vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, coordinati dalla sala operativa della Guardia costiera di Salò, sono intervenuti nella mattina per recuperare un diportista in difficoltà nel lago di Garda nella zona di Nago-Torbole. A quanto ricostruito dai soccorritori - si apprende - la persona si trovava in navigazione quando un'improvvisa folata di vento ha fatto capovolgere il catamarano su cui si trovava.

Il diportista ha richiesto i soccorsi restando aggrappato al natante rovesciato. Raggiunto dal gommone e dei vigili del fuoco, è stato recuperato e trasportato nel porto di San Nicolò.

Il catamarano, alla deriva, è stato poi rimorchiato da un gommone del servizio spiagge sicure a Torbole. (ANSA).