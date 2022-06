Euregio, si viaggia gratis per la Giornata della mobilità

(ANSA) - BOLZANO, 22 GIU - Da Kufstein a Borghetto, sabato 25 giugno, si viaggerà gratis su treni e autobus in Tirolo, Alto Adige e Trentino. Si rinnova l'appuntamento con la Giornata Euregio della mobilità, nell'ambito della quale tutti i possessori di un abbonamento del trasporto pubblico locale potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici (ad eccezione dei treni a lunga percorrenza) ed esplorare i tre territori dell'Euregio in maniera comoda, sicura e senza i disagi del traffico.

Avranno libero accesso a treni e bus urbani ed extraurbani i possessori di tutte le tipologie di AltoAdige Pass, dell'Euregio FamilyPass, nonchè degli abbonamenti annuali o semestrali al trasporto pubblico regionale. Coinvolte nell'iniziativa le funivie di Renon, Colle, Verano, Meltina e Maranza in Alto Adige, nonchè Sardagna in Trentino, il trenino del Renon e la funicolare della Mendola, nonchè il servizio PostAuto Schweiz che collega Malles, in Alta Val Venosta, con Müstair, nel Cantone svizzero dei Grigioni. Esclusi invece Frecciargento, Railjet, Eurocity e Intercity.

Sul territorio altoatesino gli abbonamenti dovranno essere regolarmente obliterati, ma la corsa verrà registrata a tariffa zero (si paga, invece, il trasporto bici e animali). In Tirolo e in Trentino l'AltoAdige Pass sarà valido come "tessera a vista", ovvero non dovrà essere obliterato. (ANSA).