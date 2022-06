Tragedia sull'Ortles, giovane trentino precipita e muore

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - In mattinata si è verificato un tragico incidente sull'Ortles (3.905 m s.l.m.). Un 23enne trentino, Sebastiano Battisti di Besenello è precipitato per centinaia di metri, riportando ferite mortali. Stando alle prime informazioni l'incidente si sarebbe verificato sulla via del Coston a quota 3.700 metri. L'allarme è stato dato dal compagno del giovane, con cui si trovava in quota, alle ore 10.30.

Sono intervenuti il soccorso alpino di Solda e l'elicottero di emergenza "Pelikan 1". Il giovane è morto sul colpo. La salma è stata trasportata a Solda.

Il Quotidiano online Il Dolomiti fa sapere che Sebastiano e suo padre Andrea sono accomunati dallo stesso tragico destino.

Infatti, il padre, che era nel soccorso alpino, era morto 15 anni fa in una falesia in montagna vittima anch'esso di un tragico incidente. (ANSA).