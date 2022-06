Manifestazione a Trento per una buona sanità

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Davanti all'ospedale Santa Chiara di Trento si è tenuto in mattinata da parte di rappresentanti di EuropaVerde - Verdi e Sinistra Italiana un presidio per una buona sanità. I manifestanti hanno distribuito un volantino in cui chiedono il potenziamento dei medici di base e le guardie mediche, un efficientamento del pronto soccorso, il potenziamento degli ospedali periferici, oltre a porre al centro della sanità trentina il Not e risolvere subito il problema dell'ospedale di Trento.

Attualmente denunciano i manifestanti "si va verso una progressiva privatizzazione della sanità con un un peggioramento esponenziale del rapporto qualità/costo". (ANSA).