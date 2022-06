Feste Vigiliane, domani Palio dell'Oca e Tonca

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Nell'ambito delle Feste Vigiliane, domani, domenica 19 giugno, l'attesa sarà per gran parte rivolta al "Palio dell'Oca". Ripreso e riproposto in chiave moderna, torna la sfida in zattera lungo le rive del fiume Adige tra i rappresentanti dei rioni e dei sobborghi di Trento. Sono 47 gli equipaggi in gara, tra cui i trionfatori dello scorso anno, Spini di Gardolo. Su ogni zattera ci saranno sei zatterieri in costume, che dovranno superare nove prove di abilità nel minor tempo possibile. Tra le novità di quest'anno c'è il reinserimento dell'attracco, che nella precedente edizione era stato invece rimosso.

Alle ore 20.15 circa il Fiume Adige sarà nuovamente protagonista con uno dei momenti più attesi delle Feste Vigiliane, la "Tonca". Dal ponte di S. Lorenzo, il Giudice che ha presieduto il Tribunale si affaccerà dalla tradizionale torre per leggere la tanto temuta sentenza. Chissà a chi toccherà quest'anno essere simbolicamente immerso nelle fredde acque del fiume Adige.

La serata di domenica 18 giugno continuerà con tanti appuntamenti con musica sacra e cori. (ANSA).