Tamponamento tra tir sull'A22, grave un 59enne

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - Un uomo di 59 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento a seguito di un incidente sull'Autostrada del Brennero, all'altezza di Mattarello. L'incidente, un tamponamento tra quattro mezzi pesanti, è avvenuto poco prima delle 5.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i soccorritori di Trentino emergenza, la polizia stradale e il personale di A22. L'uomo è stato trasferito all'ospedale del capoluogo trentino con l'elicottero sanitario.

Le corsie sono già state liberate, e i tir coinvolti nel tamponamento sono stati spostati in una piazzola di sosta.

Tuttavia, si registrano ancora forti rallentamenti sulla carreggiata in direzione nord, tra Ala e Trento nord, per traffico intenso. (ANSA).