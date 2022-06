Covid: 341 nuove infezioni accertate in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige,nelle ultime 24 ore, hanno accertato 341 nuovi casi positivi al Covid-19: di questi, 16 sono stati rilevati sulla base di 294 tamponi pcr (63 dei quali nuovi test) e 325 sulla base di 1.606 test antigenici.

Continua ad aumentare l'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti che ora è di 328 (22 in più rispetto ad ieri). Gli attualmente positivi sono 2.278 (164 in più), numero che corrisponde a quello delle persone in isolamento o quarantena.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono sempre 42, così come sempre solo un paziente viene assistito in terapia intensiva. Le persone dichiarate guarite sono 177 per un totale di 217.898. (ANSA).