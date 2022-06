Scuola: domani ultima campanella in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - In Alto Adige l'ultima campanella suonerà puntuale domani, giovedì 16 giugno. Poi per circa 90.000 ragazzi e studenti delle scuole sarà tempo di pensare alle meritate vacanze estive. Nelle scuole in lingua italiana l'anno scolastico 2021/22 andrà in archivio per 22.099 ragazze e ragazzi: 3306 bambine e bambini delle scuole dell'infanzia, 16.958 delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, oltre a 1835 studenti delle scuole professionali provinciali. Venerdì 16 giugno sul calendario delle scuole primarie è già fissato l'appuntamento con il primo giorno dedicato agli esami di fine ciclo, a cui prenderanno parte 1450 alunne e alunni. Dal 22 giugno al via gli esami di Maturità per 1251 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, oltre a 60 ragazze e ragazzi delle scuole professionali.

La scuola esce da un altro anno complicato a causa del Covid - sottolinea l'assessore alla scuola in lingua italiana Giuliano Vettorato - ciò nonostante siamo stati in grado di garantire un buon livello di preparazione per le alunne e gli alunni. Ora dobbiamo lavorare per fare in modo che a settembre l'attività scolastica inizi senza più vincoli ed in presenza per tutti. Un grazie e buona estate va rivolto ad insegnanti, educatori, dirigenti al personale scolastico e ovviamente ad alunni e genitori".

Ultimo giorno di scuola anche per 65.426 bambini e ragazzi degli istituti scolastici di lingua tedesca. "L'obiettivo all'inizio dello scorso anno scolastico, nel settembre 2021, era quello di tenere aperti gli asili e le scuole", evidenzia l'assessore alla scuola in lingua tedesca Philipp Achammer.

Nelle 24 scuole primarie, medie e superiori ladine, nell'unica scuola professionale e nei 17 asili nido, l'anno scolastico giunto al termine ha riguardato complessivamente 2943 bambini e ragazzi, molti dei quali attendono ora le vacanze estive.

Secondo l'assessore competente Daniel Alfreider, "un ringraziamento va rivolto ai direttori e agli insegnanti per la loro flessibilità nell'affrontare in modo costruttivo il periodo della pandemia". (ANSA).