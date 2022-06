Dao: nel 2021 aumentano ricavi e fatturato, utile a 12 mln

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Nel 2021 i ricavi delle vendite caratteristiche di Dao hanno superato i 293 milioni di euro (erano 290 nel 2020), mentre il fatturato consolidato del Gruppo ha raggiunto i 328 milioni di euro circa (a fronte dei 320 circa del 2020). Questi i numeri del bilancio della cooperativa, che ha raggiunto un utile vicino ai 12 milioni di euro, di cui 2,3 attribuibili alla Capogruppo Dao al netto di premi, ristorni e contributi ai soci che Dao, in quanto società cooperativa, considera nel proprio bilancio come dei costi. Dao si appresta ad approvare il bilancio d'esercizio 2021 e dopo due assemblee segnate dalla pandemia i soci si riuniranno oggi in presenza o in diretta streaming, con la possibilità di votare attraverso un sistema della società trentina CherryChain, partner di Dao.

Il livello raggiunto dai premi immediatamente disponibili per le aziende associate ha raggiunto i 24,3 mln di euro (erano 22,6 nel 2020), dei quali 1,3 mln circa destinati ai contributi allo sviluppo e riqualificazione dei punti vendita. I dipendenti del Gruppo passano dai 612 del 2020 ai 672 del 31 dicembre 2021.

Uno degli obiettivi prefissati - precisa una nota - è "rendere profittevole e attraente anche per le nuove generazioni il mestiere di bottegaio", attraverso sviluppo e formazione. La cooperativa, grazie alla propria controllata Cam, sta investendo cospicuamente in nuovi punti vendita mentre grazie a Conad molti soci di Dao hanno potuto confrontarsi e formarsi presso le più interessanti realtà italiane. (ANSA).