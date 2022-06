Alto Adige celebra domani 30 anni accordo con Austria

(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - Sono trascorsi esattamente 30 anni dalla cosiddetta 'quietanza liberatoria', da quando Italia e Austria hanno formalmente risolto la disputa sull'Alto Adige davanti alle Nazioni Unite. L'Alto Adige onorerà questo momento storico con i Ministri degli Esteri di Italia e Austria e i rappresentanti di Onu e Osce. Con la firma sulla quietanza liberatoria, l'11 giugno 1992, si chiudeva la vertenza fra Italia e Austria riguardo alla questione altoatesina. A tre decenni da quello storico momento, la Provincia di Bolzano celebra questo capitolo fondamentale della propria storia con un evento in programma presso la Sala grande del Teatro Comunale di Bolzano dal titolo: "30 anni di risoluzione delle controversie davanti alle Nazioni Unite".

Domani, alla giornata celebrativa, interverranno i ministri degli esteri di Italia e Austria, Luigi Di Maio e Alexander Schallenberg, il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le questioni delle minoranze Fernand De Varennes, Kairat Abdrakhmanov, Alto Commissario per le minoranze nazionali dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) e il Presidente altoatesino Arno Kompatscher. (ANSA).