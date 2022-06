Al via la 39/a edizione delle Feste Vigiliane di Trento

(ANSA) - TRENTO, 07 GIU - Dal 17 al 26 giugno tornano a Trento le Feste Vigiliane, la manifestazione patronale giunta alla 39/a edizione. L'evento, presentato in conferenza stampa, è organizzato dal Centro servizi culturali Santa Chiara, su incarico dell'amministrazione comunale, con la collaborazione della Pro loco Centro storico di Trento per alcuni degli eventi più popolari.

"Le Feste Vigiliane sono tornate finalmente in tutta la loro varietà di appuntamenti, senza accessi contingentati, totalmente in presenza. Quella di quest'anno non può non essere un'edizione speciale, che ci fa recuperare la socialità perduta e la voglia di vivere insieme l'inizio dell'estate", ha detto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Le feste animeranno i principali luoghi della città di Trento per due weekend consecutivi (dal 17 al 19 giugno e dal 24 al 26 giugno), con spettacoli, musica, enogastronomia, tradizione e intrattenimento. Senza naturalmente dimenticare luoghi storici quali il Castello del Buonconsiglio e Palazzo Thun, oltre ai quartieri di S. Martino e a quello de Le Albere.

"Si tratta di una manifestazione che racchiude al suo interno una importante componente culturale. Quella che prenderà il via tra pochi giorni è l'edizione della ripartenza, c'è tanta voglia di tornare alla normalità e il mio auspicio è che le Feste Vigiliane siano il la di una stagione che noi tutti stavamo attendendo", ha commentato l'assessore provinciale alla cultura, Mirko Bisesti.

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 11 giugno con la cerimonia inaugurale e il tradizionale rito della consegna delle chiavi della città da parte del sindaco, a cui farà seguito la "Ganzega dei Ciusi e dei Gobj". (ANSA).