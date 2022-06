Intervento a Bolzano dei vigili del fuoco per sciami di api

(ANSA) - BOLZANO, 06 GIU - Con l'arrivo della bella stagione, assieme ai consueti interventi per incendi e incidenti stradali, i vigili del fuoco altoatesini sono impegnati anche nel prevenire possibili pericoli per la cittadinanza causati da sciami di api che si stabiliscono nelle aree residenziali.

Durante l'ultimo fine settimana - informa una nota - i vigili del fuoco volontari sono stati impegnati nel recupero di due colonie di api nel centro storico di Bolzano e a Rencio. Le colonie sono state catturate e consegnate all'associazione degli apicoltori, che si occupa di trovare una nuova sistemazione in un luogo idoneo. (ANSA).