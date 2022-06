Labriola, 12-18 mesi per completare progetto Rete Unica

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - Il progetto sulla Rete Unica sarà completato in 12-18 mesi ma tutto dipenderà dalle aziende coinvolte e dalla buona volontà dei soggetti esteri coinvolti.

E' questo lo scenario delineato nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento, ad una settimana dalla firma del protocollo d'intesa per avviare il processo di integrazione delle reti di Tim e Open Fiber. È l'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, a fornire una indicazione temporale delineata. E' probabile che il "progetto sulla rete unica sarà completato in 12-18 mesi. La mia percezione è che ci sia l'interesse a verificare abbastanza rapidamente se il percorso è fattibile". E per la realizzazione tutto dipenderà dalle "aziende e dalla buona volontà dei soggetti esteri", spiega il ministro per l'Innovazione Vittorio Colao, durante uno degli appuntamenti dell'ultima giornata del Festival dell'Economia.

"Conosco il settore abbastanza bene - aggiunge - ma penso che nelle transazioni ci sono considerazioni finanziarie e monetarie che alla fine possono, o non possono, fare arrivare a un'intesa.

Se funzionerà o meno dipende anche dalla buona volontà dei soggetti esteri". Se la soluzione di cui si "parla è quella che porterà ad avere lo Stato, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, in una posizione di maggiore azionista, questo dovrebbe essere la garanzia", evidenzia ancora Colao. Dopo la firma del protocollo d'intesa (tra Cdp Equity, Kkr, Macquarie, Open Fiber e Tim, ndr), Arnaud de Puyfontaine, ceo di Vivendi, socio della società guidata da Labriola, aveva espresso la sua posizione sostenendo di credere nella rete unita se però questa valorizza Tim. E su questo fronte il manager di Telecom Italia ha ribadito che il suo compito è quello di "ascoltare tutti gli azionisti e fare la sintesi nell'interesse di tutti i soci.

Quando avremo tutti i numeri e le valutazioni saremo in grado di capire il valore che possiamo esprimere ma, ripeto, la cosa importante è valorizzare al massimo tutti gli asset aziendali".

