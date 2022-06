Fugatti, con crisi rivedere paradigmi economia territoriale

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - "La globalizzazione in crisi dimostra che possono essere rivisti i paradigmi dell'economia territoriale. Si dimostra la dipendenza energetica e alimentare quando si parla di produrre anche in zone più vicine a noi. Un tema già emerso con il Covid e ora ancora di più, che il Festival dell'economia di Trento affronta". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine dell'incontro con il commissario europeo Paolo Gentiloni, in corso al Festival dell'economia di Trento. (ANSA).