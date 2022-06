Precipita dalla parete rocciosa a Nago, 26enne in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 02 GIU - Una ragazza di 26 anni è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitata da una parte rocciosa in località Belvedere, a Nago-Torbole, in Trentino. La giovane, che non ha mai perso conoscenza, è caduta per circa sette metri, sbattendo la testa.

Sul posto, allertati dai compagni della ragazza verso le 15.45, sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino della stazione di Riva del Garda e l'elicottero sanitario.

Gli operatori del Soccorso alpino sono intervenuti anche sulla ferrata Monte Albano, di Mori, per aiutare una donna di 37 anni che non era più in grado di proseguire da sola. La donna è stata recuperata e riaccompagnata a valle. (ANSA).