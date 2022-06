Covid: 139 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 139 nuovi casi positivi al Covid-19. Nel dettaglio, otto sono stati rilevati sulla base di 334 tamponi pcr (82 dei quali nuovi test) e 131 sulla base di 1.427 test antigenici.

Sono stabili i numeri dei pazienti Covid-19 ricoverati: uno in terapia intensiva, 34 nei normali reparti ospedalieri ed uno nelle strutture private convenzionate (postacuti).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.499 (151 in meno rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 291 per untotale di 215.418. (ANSA).