Cavalieri Lavoro: Fuchs von Mannstein, padrona Birra Forst

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - Margherita Fuchs von Mannstein, presidente e amministratore delegato della Birra Forst, è una dei 25 Cavalieri del Lavoro, nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La grande dame dell'imprenditoria locale è una presenza nota e comunque discreta in Alto Adige.

Birra Forst nasce nel 1857 dalla intuizione di due imprenditori meranesi a Forst/Lagundo, alle porte di Merano, in un luogo che forniva le ottime condizioni per la produzione della birra: l'acqua delle sorgenti delle montagne, la possibilità di immagazzinare ghiaccio naturale durante l'inverno, necessario per raffreddare in estate le cantine scavate nelle rocce e una comoda strada per il transito. Nel 1863 il controllo della società passa a Josef Fuchs, che in seguito lo trasmette ai propri discendenti. A lui si deve la costruzione dello stabilimento presso la sorgente del monte San Giuseppe. Oggi, dopo oltre 160 anni, l'azienda è situata ancora nello stesso posto. Generazione dopo generazione l'azienda si evolve e diventa una delle realtà imprenditoriali indipendenti a gestione famigliare più importanti del settore birrario. Oggi, Margherita Fuchs von Mannstein, insieme alle figlie, quinta generazione della famiglia, continua a seguire e portare avanti l'azienda con oltre 400 dipendenti. Un nuovo grande reparto cottura è stato inaugurato nel 2011.

Birra Forst è, tra l'altro, sponsor dell'Fc Suedtirol appena promosso in serie B. (ANSA).