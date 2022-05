Alto Adige: referendum su democrazia diretta stravince il no

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Si delinea una netta vittoria del 'no' al referendum sulla democrazia diretta in Alto Adige. Dopo il 94% di sezioni scrutinate il no è al 77,3%, mentre il sì al 22,7%. I due partiti di governo, Svp e Lega, si sono battuti in una campagna elettorale sottotono per la conferma delle modifiche apportate dal Consiglio provinciale l'11 giugno 2021 alla legge sulla democrazia diretta, limitando in sostanza i referendum confermativi su leggi provinciali. L'opposizione ha invece dato indicazione di votare no. Non è previsto il quorum, per questo motivo restano in vigore le due leggi precedenti in materia di democrazia diretta in Alto Adige. (ANSA).