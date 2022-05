Segnana, massimo impegno della Provincia per l'inclusione

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - "Il nostro obiettivo è favorire la creazione di comunità accoglienti, amiche delle persone con demenza, per un ambiente sociale inclusivo e accessibile, che consenta a queste persone di partecipare alla vita sociale e mantenere per il maggior tempo possibile la loro autonomia.

Abbiamo inserito questo obiettivo nel Piano provinciale demenze di questa legislatura, approvato nell'agosto del 2020, e come Provincia ci impegniamo a sostenere questo percorso puntando sulle amministrazioni locali in un lavoro di rete con le realtà del territorio".

Così l'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, è intervenuta al Teatro del Comune di Vallelaghi a Vezzano al convegno "Le Comunità amiche delle persone con Demenza: una nuova sfida per le amministrazioni locali".

L'evento è stato organizzato dall'Assessorato e dal tavolo provinciale di monitoraggio del Piano demenze, in collaborazione con il Cal - Consiglio delle Autonomie Locali. Al tavolo, ha ricordato l'assessore, partecipano funzionari delle politiche sanitarie e sociali della Provincia, referenti dei servizi sociali delle Comunità di Valle, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dei medici di medicina generale, delle Associazioni Alzheimer e degli enti gestori che erogano prestazioni e servizi per anziani, UPIPA e Consolida. "A questo ambito - ha aggiunto Segnana - la Provincia dedica la massima attenzione attraverso la promozione della qualità della vita delle persone con demenza e dei loro familiari, migliorando costantemente l'appropriatezza e l'efficacia dei servizi dedicati anche grazie alla collaborazione delle Comunità di Valle che fanno rete con le realtà del territorio". (ANSA).