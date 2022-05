Grossa frana sul gruppo del Brenta in Trentino, caduti massi

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - Una frana - pare di grosse dimensioni - si è staccata dal gruppo del Brenta (nella parte est), in Trentino, nel comune di Molveno. Il distacco si è verificato verso l'ora di pranzo in località Casinati: sono caduti massi di grosse dimensioni tra i quali, precisano i vigili del fuoco volontari di Molveno, uno di circa 4 metri per 5.

Sassi e rocce sono caduti fino al sentiero 332, che da Malga Andalo porta al rifugio Selvata. Non risultano persone ferite o coinvolte. La zona, chiusa al passaggio per motivi di sicurezza, è ora monitorata in elicottero dalla forestale, che sta conducendo un sorvolo con il sindaco di Molveno e dai tecnici del Servizio geologico della Provincia autonoma di Trento.

(ANSA).