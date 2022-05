Trento città della pace, 500 studenti in piazza Dante

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Sono circa 500 i bambini ed i ragazzi delle scuole del Trentino presenti in Piazza Dante a Trento per manifestare a favore della pace. Ospiti d'onore bambine e bambini provenienti dall'Ucraina.

La giornata, intitolata "Tu+io=noi", è organizzata dal Tavolo Tuttopace, in collaborazione con alunne, alunni, insegnanti che aderiscono al progetto ed il Comune di Trento. (ANSA).