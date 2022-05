Itea, utile in aumento. Gerosa: "Cambio di passo nel 2022"

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Il bilancio 2021 di Itea si è chiuso con un utile pari a 232.072 euro (+ 23% rispetto al 2020). I dati economici della società indicano un risultato positivo ante imposte pari ad 2.351.699 di euro. I contributi in conto esercizio da parte della Provincia sono pari a 3,8 milioni di euro. Gli investimenti totali dell'anno si attestano a 10.673.000 di euro, in ripresa rispetto all'anno precedente: 2.448.540 per le manutenzioni ordinarie (+26%); 7.485.706 di euro per le straordinarie (+119%) in cui rientrano anche i lavori di ristrutturazione degli alloggi cosiddetti di risulta, e 739.053 euro per le nuove realizzazioni e opere di ristrutturazione (-11%).

"L'analisi delle principali risultanze economiche e patrimoniali emergenti dai bilanci dell'ultimo triennio prospetta un andamento della gestione del 2022 differente, caratterizzato da un decisivo cambio di passo della società che si proietta anche sulle sfide future", ha commentato la presidente, Francesca Gerosa, in occasione dell'assemblea ordinaria. "Un bilancio positivo, che dimostra il valore dell'attività della società sempre più attenta all'utenza, alla soddisfazione dell'inquilino, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare per dare risposta alle esigenze abitative della comunità. Ora a questo percorso si aggiungono sfide straordinarie come il Pnrr e il superbonus 110%. La Provincia c'è, è al fianco di Itea per arrivare a centrare con successo questi nuovi obiettivi che permetteranno anche di dare visibilità al nome dell'istituto a livello trentino e nazionale". Così l'assessore provinciale Achille Spinelli.

