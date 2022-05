Covid: un decesso e 158 nuovi casi

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - Nelle ultime 24 ore in Trentino si registra un decesso per covid-19. Si tratta di una donna non ancora quarantenne: soffriva di altre patologie e non era vaccinata. I nuovi contagi sono 158, di cui 2 casi rilevati al molecolare, su 142 test effettuati, e 156 all'antigenico, su 1231 test effettuati.

Ieri non c'erano classi con sospensione della didattica in presenza. I pazienti ricoverati sono 35, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 0 nuovi ricoveri e 3 dimissioni.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.220.180, di cui 428.153 seconde dosi e 341.515 terze dosi, si legge in una nota dell'Azienda sanitaria del Trentino. (ANSA).