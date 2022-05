Covid: in Alto Adige un decesso e 172 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - Nelle ultime 24 ore in Alto Adige è stato registrato un nuovo decesso per Covid-19. Sono 172 i nuovi casi emersi dai 452 test molecolari e dai 1.472 test antigenici effettuati ieri.

I pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell'Alto Adige sono 35, di cui uno in terapia intensiva. Infine, sono 2.478 le persone in quarantena. (ANSA).