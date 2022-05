Ucraina: Medici dell'Alto Adige essere presenti come persone

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Due punti caldi per l'associazione Medici dell'Alto Adige nel 2022: Afghanistan e Ucraina. "Nello stato talebano, l'obiettivo è quello di salvare le scuole per le ragazze, un progetto in cui il membro dell'associazione Margret Bergmann ha investito molti anni della propria vita", spiega l'associazione. In Ucraina, i Medici dell'Alto Adige per il Mondo gestiscono un ambulatorio medico nel campo profughi di Vojany insieme al servizio di soccorso provinciale Croce Bianca.

Medici dell'Alto Adige si recano volontariamente in Slovacchia al confine della zona di guerra per curare i rifugiati. "Non si aiuta solo mandando denaro, ma anche essendo presenti come persone", dice Toni Pizzecco, medico e presidente di Medici dell'Alto Adige per il Mondo durante la prima assemblea in presenza dopo due anni. (ANSA).