Alto Adige Pass business per le imprese e i loro dipendenti

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - L'Alto Adige Pass business è una nuova offerta, rivolta innanzitutto alle imprese ed ai loro collaboratori. "Il nostro scopo è che venga effettuato il numero più alto possibile di spostamenti di lavoro utilizzando i mezzi pubblici, in maniera quindi sostenibile e rispettosa dell'ambiente", dice l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider. L'Alto Adige Pass business può essere richiesto da aziende pubbliche e private, imprese individuali e lavoratori autonomi con partita IVA italiana.

Le aziende possono mettere a disposizione questo Pass a tutti i loro collaboratori. Come succede con il normale Alto Adige Pass, più chilometri vengono fatti, meno costano i viaggi.

"L'Alto Adige Pass business può essere utilizzato su tutti i mezzi pubblici di altoadigemobilità compresi i treni regionali fino a Trento e quelli delle tratte Brennero - Innsbruck e San Candido - Versciaco - Lienz", ha aggiunto l'assessore. L'Alto Adige Pass business, assieme agli altri Alto Adige Pass, dovrebbe spingere la cittadinanza ad un utilizzo più comodo dei mezzi di trasporto pubblici. "I tempi persi in colonna o comunque alla guida, adesso possono essere utilizzati in maniera più produttiva", chiarisce il direttore del Dipartimento Mobilità, Martin Vallazza.

Le collaboratrici ed i collaboratori contribuiscono così attivamente alla riduzione del traffico. "Ma ci sono vantaggi anche per le imprese e per le aziende, perché le corse fatte con l'Alto Adige Pass business sono deducibili dalle imposte", dice Federico Giudiceandrea, presidente dell'associazione imprenditoriale Südtiroler Wirtschaftsrings. Dato che è possibile richiedere più carte per un numero qualsiasi di dipendenti, la noiosa fatturazione mensile non è più necessaria.

(ANSA).