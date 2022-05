Pnrr: prorogate termini per domande architettura e paesaggio

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - C'è tempo fino al 15 giugno per presentare proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale in Alto Adige. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sostiene progetti di tutela e valorizzazione degli edifici storici e del paesaggio rurale. 600 milioni di euro sono stati stanziati dal Ministero della cultura a livello nazionale per la linea di investimento 2.2 "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio nelle zone rurali". Per la Provincia di Bolzano sono disponibili 5,57 milioni di euro per un minimo di 37 interventi. Il bando che permette di presentare proposte di intervento è stato approvato dalla giunta provinciale di Bolzano il 26 aprile ed è stato aperto il 4 maggio. (ANSA).